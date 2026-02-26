Реклама

Лавров высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Лавров: РФ не устанавливает сроки по урегулированию конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Москва не устанавливает сроки по урегулированию конфликта на Украине, существуют задачи, которые требуют решения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? У нас не сроки, у нас задачи. Мы их решаем», — отметил он, прокомментировав стремление американской стороны закончить конфликт в течение месяца.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры делегаций США, Украины и России по вопросу урегулирования кризиса на Украине перенесли на начало марта, место их проведения согласовывается.

До этого МИД Швейцарии сообщил, что в четверг, 26 февраля, в Женеве состоится встреча между представителями США и Украины. Уточнялось, что в этот же день там встретятся делегации США и Ирана.

