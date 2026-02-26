Лавров высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Лавров: РФ не устанавливает сроки по урегулированию конфликта на Украине

Москва не устанавливает сроки по урегулированию конфликта на Украине, существуют задачи, которые требуют решения. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Вы что-нибудь слышали от нас по срокам? У нас не сроки, у нас задачи. Мы их решаем», — отметил он, прокомментировав стремление американской стороны закончить конфликт в течение месяца.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры делегаций США, Украины и России по вопросу урегулирования кризиса на Украине перенесли на начало марта, место их проведения согласовывается.

До этого МИД Швейцарии сообщил, что в четверг, 26 февраля, в Женеве состоится встреча между представителями США и Украины. Уточнялось, что в этот же день там встретятся делегации США и Ирана.