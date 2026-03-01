Реклама

Матвиенко осудила атаки США и Израиля на Иран

Матвиенко заявила об угрозе глобальной безопасности из-за атак США на Иран
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке. Как передает РИА Новости, она осудила атаки США и Израиля на Исламскую Республику и заявила об угрозе мировой безопасности из-за происходящего.

«Агрессия США и Израиля в отношении Ирана является актом, способным нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности», — написала сенатор в соболезновании, направленном в Тегеран.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера республики Али Хаменеи. Он заявил, что в РФ аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля.

1 марта Иран официально подтвердил смерть верховного лидера страны. Его не стало в первые часы военной операции Израиля и США.

