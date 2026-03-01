Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении более ста ракет и БПЛА

Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении запущенных из Ирана 132 ракет и 195 БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ сбили 132 ракеты и 195 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных из Ирана. Об этом заявило Минобороны ОАЭ на своей странице в социальной сети X.

«ВВС и силы ПВО ОАЭ успешно перехватили и уничтожили 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, запущенных в сторону территории страны с начала иранской атаки, подтвердив высокую готовность систем ПВО и их боеспособность», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что Иран запустил 137 ракет, из которых были сбиты 132, а еще пять упали в море. Также со стороны исламской республики было выпущено 209 БПЛА, из которых 195 уничтожили, а еще 14 упали на территории страны и в воду.

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта. В результате пострадали четыре человека.