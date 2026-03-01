Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:34, 1 марта 2026Мир

Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении более ста ракет и БПЛА

Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении запущенных из Ирана 132 ракет и 195 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Stringer / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ сбили 132 ракеты и 195 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных из Ирана. Об этом заявило Минобороны ОАЭ на своей странице в социальной сети X.

«ВВС и силы ПВО ОАЭ успешно перехватили и уничтожили 137 баллистических ракет и 209 беспилотников, запущенных в сторону территории страны с начала иранской атаки, подтвердив высокую готовность систем ПВО и их боеспособность», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что Иран запустил 137 ракет, из которых были сбиты 132, а еще пять упали в море. Также со стороны исламской республики было выпущено 209 БПЛА, из которых 195 уничтожили, а еще 14 упали на территории страны и в воду.

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта. В результате пострадали четыре человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, утверждают в Израиле. Что об этом заявили Трамп, Нетаньяху и официальный Тегеран?

    В одном из крупнейших портов Дубая начался пожар

    Постпред Ирана поблагодарил Россию и Китай

    Названы самые популярные направления бизнеса для женщин в Москве

    Москвичам рассказали о погоде в первую ночь весны

    Постпред Ирана заявил о гибели 100 детей из-за ударов США и Израиля

    В России ограничили использование иностранных слов на вывесках

    Минобороны ОАЭ заявило об уничтожении более ста ракет и БПЛА

    В российском регионе два человека пострадали при атаках ВСУ

    Четыре человека пострадали в результате обстрела аэропорта Дубая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok