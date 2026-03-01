На военной базе в ОАЭ произошло возгорание из-за иранских БПЛА

В результате атаки иранских БПЛА на военной базе в Абу-Даби произошло возгорание. Об этом в X заявило минобороны Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Отмечается, что после атаки двумя беспилотниками на складе базы произошло возгорание. Жертв в результате удара нет.
Соответствующие органы проводят расследование инцидента, подчеркнули в минобороны. Там также осудили атаку и заявили, что ОАЭ оставляет за собой право ответить на случившееся.
Ранее стало известно, что в порту Абу-Даби после ракетного обстрела возникло возгорание. Местные жители рассказали, что пожару предшествовали три взрыва.
Перед этим сообщалось, что в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата по аэропорту в Абу-Даби не выжил один человек.