18:10, 1 марта 2026

На военной базе в ОАЭ произошло возгорание из-за иранских БПЛА


Олег Давыдов


Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

В результате атаки иранских БПЛА на военной базе в Абу-Даби произошло возгорание. Об этом в X заявило минобороны Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Отмечается, что после атаки двумя беспилотниками на складе базы произошло возгорание. Жертв в результате удара нет.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента, подчеркнули в минобороны. Там также осудили атаку и заявили, что ОАЭ оставляет за собой право ответить на случившееся.

Ранее стало известно, что в порту Абу-Даби после ракетного обстрела возникло возгорание. Местные жители рассказали, что пожару предшествовали три взрыва.

Перед этим сообщалось, что в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата по аэропорту в Абу-Даби не выжил один человек.

