Стало известно о возгорании в районе порта в Абу-Даби

Возгорание произошло в порту Абу-Даби после ракетного обстрела

Возгорание произошло в порту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) после ракетного обстрела. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно Media».

Предположительно, налету подверглось одно из зданий. Местные жители рассказали, что пожару предшествовали три взрыва.

До этого стало известно, что в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата по аэропорту в Абу-Даби не выжил один человек.

Днем накануне несколько взрывов прозвучало в столице Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе рядом с главным аэропортом Абу-Даби.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.