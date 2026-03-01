Реклама

12:18, 1 марта 2026Мир

Над Тегераном из-за атаки Израиля поднялся огромный столб дыма

RT: Огромный столб дыма поднялся над Тегераном после серии ударов Израиля
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Огромный столб дыма поднялся над Тегераном из-за атаки Израиля. Информацию об этом передает RT.

Корреспондент СМИ, находящийся на месте происшествия, рассказал, что здание офиса агентства сотрясается из-за атаки.

Согласно официальному заявлению, опубликованному Армией обороны Израиля, серия ударов была нанесена по объектам, расположенным в центре Тегерана.

«Военно-воздушные силы Израиля, действуя по данным разведки ЦАХАЛ, начали серию ударов по объектам иранского террористического режима в Тегеране. За последние сутки Военно-воздушные силы Израиля нанесли масштабные удары, чтобы обеспечить превосходство в воздухе и расчистить путь к Тегерану», — говорится в публикации.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

