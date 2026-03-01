Нарколог раскрыл истинное влияние алкоголя на сон

Нарколог Тюрин: Алкоголь нарушает архитектуру сна и не дает мозгу отдохнуть

Даже небольшие дозы алкоголя ухудшают сон и не дают мозгу отдохнуть, предупредил нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Истинное влияние спиртных напитков на сон он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Алкоголь обладает седативным эффектом. Этанол усиливает действие ГАМК — главного тормозного нейромедиатора в мозге. Возбуждение нервной системы снижается, тревога отступает, человек быстрее проваливается в сон. Но быстрое засыпание — единственный плюс, который тут же перечеркивается чередой минусов. Вы засыпаете быстрее, но спите хуже», — заявил врач.

Он объяснил, что здоровый сон — это сложная архитектура из чередующихся фаз: медленный, глубокий сон для физического восстановления и быстрый сон, включающий REM-фазу, сновидения, психическую перезагрузку. За ночь эти фазы сменяют друг друга от четырех до шести раз. Алкоголь же грубо ломает эту систему.

По словам Тюрина, первые часы после употребления спиртных напитков проходят в глубоком сне. Однако из-за этого мозг пропускает важнейшую фазу быстрого сна, в которой обрабатываются пережитые за день эмоции и консолидируется память. «Исследования показывают, что даже небольшие дозы алкоголя перед сном значительно сокращают REM-фазу. Из-за этого утром человек просыпается с ощущением, что мозг не отдыхал — хотя формально проспал семь-восемь часов», — уточнил специалист.

Кроме того, по его словам, через три-пять часов после засыпания организм начинает активно перерабатывать и выводить этанол. Когда же его уровень в крови падает, включается компенсаторный механизм: нервная система приходит в состояние возбуждения. Человек просыпается (часто среди ночи), сон становится поверхностным, прерывистым. Врачи называют это фрагментацией сна — состоянием, когда мозг не проходит полноценные циклы и не успевает восстановиться, добавил нарколог.

Ранее Тюрин назвал время, за которое алкоголь полностью выводится из организма. По его словам, для полного выведения алкоголя из организма требуется три дня.