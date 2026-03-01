Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:29, 1 марта 2026Путешествия

Названа причина трагедии с туристами в Пермском крае

Двое туристов погибли в Пермском крае в результате обморожения
Майя Назарова

Фото: ZCOOL HelloRF / Shutterstock / Fotodom

Двое из пяти туристов в Пермском крае, по предварительным данным, не выжили в результате обморожения. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах Прикамья.

На место обнаружения россиян выехали криминалисты. Предварительно, в трагедии с туристами нет криминала, но окончательные выводы будут сделаны позже.

До этого стало известно, что в результате поисков на плато Кваркуш были найдены три человека. Двое из них не выжили, один пострадал. При этом характер травм последнего не уточняется.

Судьба еще двоих пропавших остается неизвестной.

20 февраля пятеро мужчин прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района, откуда начали свой путь на зимнем транспорте. Об их пропаже сообщили 27 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры с тонущим после атаки Ирана танкером

    Премьер-министр одной страны отложил визит в Россию

    Здание посольства Сербии оказалось повреждено в результате авиаударов по Ирану

    Азербайджан выдал разрешение сотням россиян пересечь границу с Ираном

    Российский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Кубке мира

    Алла Пугачева традиционно «разрешила» весну

    У Ормузского пролива скопились почти две сотни танкеров

    Нарколог раскрыл истинное влияние алкоголя на сон

    Названа причина трагедии с туристами в Пермском крае

    Бывший премьер Польши назвал грозящую США из-за Ирана проблему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok