Названа причина трагедии с туристами в Пермском крае

Двое туристов погибли в Пермском крае в результате обморожения

Двое из пяти туристов в Пермском крае, по предварительным данным, не выжили в результате обморожения. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах Прикамья.

На место обнаружения россиян выехали криминалисты. Предварительно, в трагедии с туристами нет криминала, но окончательные выводы будут сделаны позже.

До этого стало известно, что в результате поисков на плато Кваркуш были найдены три человека. Двое из них не выжили, один пострадал. При этом характер травм последнего не уточняется.

Судьба еще двоих пропавших остается неизвестной.

20 февраля пятеро мужчин прибыли из Уфы в деревню Золотанка Красновишерского района, откуда начали свой путь на зимнем транспорте. Об их пропаже сообщили 27 февраля.