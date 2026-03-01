Реклама

00:08, 1 марта 2026Путешествия

Первые в истории России правила перевозок для туристических поездов вступили в силу

Правила транспортных перевозок для круизных поездов вступили в силу 1 марта
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Первые в истории России правила транспортных перевозок для круизных поездов вступили в силу 1 марта. Соотвествующий приказ был опубликован на сайте правовых актов.

Так, согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 2 июля 2025 «Об утверждении Правил туристских железнодорожных перевозок», экскурсионный поезд становится для пассажира «отелем на колесах», в расписание маршрутов которого входят экспедиции к историческим памятникам и местам. При этом в транспортный состав могут быть включены тематические вагоны, которые не должны мешать передвижению людей.

Уточняется, что туристы не могут по своему желанию делать промежуточные остановки по пути следования с продлением срока действия билета. Если человек решит прекратить поездку в туристическом поезде, то возобновить ее в другом аналогичном транспорте он не сможет.

Сотрудники тематического экспресса имеют право лишить туриста проезда без возврата средст за билет, если он нарушит общественный порядок. Однако экипаж состава не имеет право высаживать детей до 16 лет, которые оказались в поезде без сопровождения взрослых и не имеют билета на руках.

Ранее стало известно, что с 1 июня российские отели начнут работать по новому стандарту для иностранных гостей. Они будут обязаны адаптировать свой сервис с учетом культурных, языковых и бытовых особенностей прибывающих в страну путешественников.

