11:45, 1 марта 2026

Порт в Омане подвергся удару беспилотников

Один человек пострадал при атаке беспилотников на порт Дукм в Омане
Ольга Коровина

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Коммерческий порт Дукм в Омане был атакован двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, один человек получил ранения в результате удара беспилотников. Речь идет об иностранном рабочем. В атаке участвовали два БПЛА, обломки одного из них упали в районе топливных резервуаров. По заявлению властей, жертв или материального ущерба зафиксировано не было.

Ранее стало известно, что Иран вновь атаковал Израиль и Объединенные Арабские Эмираты, в Дубае слышны взрывы. Сообщалось, что атаке также подвергся Кувейт.

