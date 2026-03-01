Россиянам назвали главные составляющие качественного дневного сна в неподходящих условиях

Сомнолог Гаврилова: Для здоровья полезен даже пятиминутный дневной сон в кресле

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова назвала главные составляющие качественного дневного сна в неподходящих для этого условиях. Ее рекомендации опубликовало издание aif.ru.

Сомнолог подчеркнула: при ощущении сильной усталости надо использовать любую возможность вздремнуть. По ее словам, в идеале даже днем лучше соблюдать все правила гигиены сна и лечь в темном и тихом помещении. При этом, как отметила Гаврилова, если возможности лечь днем нет, полезен для здоровья будет даже пятиминутный сон в кресле. Также, по ее словам, полезно использовать время в пути и вздремнуть в общественном транспорте.

«Чтобы облегчить засыпание в неподходящих условиях, можно использовать вспомогательные средства: беруши и маски для сна. Даже простая маска, ограничивающая световой поток, значительно упростит процесс», — посоветовала врач.

