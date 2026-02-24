Реклама

20:29, 24 февраля 2026Забота о себе

Врач раскрыл неочевидную причину плохого сна

Сомнолог Бузунов: Узкая кровать может на годы испортить сон
Екатерина Улитина
Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Узкие двухспальные кровати могут на годы испортить качество сна, считает врач-сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Неочевидную причину плохого ночного отдыха он назвал в беседе с aif.ru.

Бузунов отметил, что ширина большинства двухспальных кроватей составляет 140-160 сантиметров. По его мнению, двоим взрослым людям этого пространства часто очень мало. «На каждого приходится по 70-80 сантиметров — фактически это ширина детской кроватки. К недостатку места добавим, что сосед ворочается, сопит, храпит, пинается», — перечислил неудобства врач.

Сомнолог подчеркнул, что совместный сон имеет и свои плюсы. Например, объятия и близость перед сном помогают быстрее уснуть, но если людям неудобно, дальнейшее качество сна может сильно страдать. В этом случае врач посоветовал парам либо спать отдельно друг от друга, либо выбирать кровать шириной минимум 180 сантиметров, а лучше — 200-220. Для небольших квартир он посоветовал выбирать раскладные ортопедические диваны, которые в разложенном виде тоже комфортны для совместного сна.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о последствиях хронического недосыпа. По его словам, недостаток сна со временем повышает риск диабета второго типа и заболеваний сердца.

