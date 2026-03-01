Реклама

Культура
02:26, 1 марта 2026Культура

Российская актриса описала обстановку в Дубае во время иранских атак

Актриса Крылова рассказала об эвакуации в Дубае во время иранских атак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Российская актриса Анастасия Крылова оказалась в Дубае во время иранских атак и описала «Известиям» обстановку в городе.

По ее словам, на телефон пришло уведомление о срочной эвакуации, за окном были слышны громкие хлопки. Люди спустились в цокольный этаж на парковку.

«Вот сейчас здесь сидят люди, нам дали водичку. Ждем, что дальше», — рассказала Крылова. Она выразила надежду, что в ближайшее время получится вернуться домой.

Ранее иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая, в воздушной гавани проводится эвакуация. На видеозаписи видно, как люди организованно покидают территорию аэропорта.

Кроме того, беспилотник атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж.

