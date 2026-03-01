Реклама

20:27, 1 марта 2026Мир

Сенатор США призвал довести до конца операцию в Иране

Сенатор Грэм призвал довести до конца операцию США против Ирана
Майя Назарова

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters

Сенатор Линдси Грэм в соцсети X призвал довести до конца операцию США против Ирана, передает «Интерфакс».

Он отметил, что жертвы среди американских военнослужащих не должны быть напрасными. Грэм признался, что разбит горем после известия о погибших среди американцев.

До этого Центральное командование США заявило о трех жертвах среди американских военных в ходе операции в Иране. Еще пять военнослужащих получили тяжелые ранения.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».

