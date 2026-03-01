Спасенные украинцы из зоны СВО захотели остаться в России

Москалькова сообщила о желании спасенных из зоны СВО украинцев остаться в России

Часть украинцев, которые были эвакуированы российским военными из зоны проведения специальной военной операции (СВО), захотела принять гражданство РФ и остаться в стране. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, из которых 17 уже вернулась на родину. Остальные разделились на две группы. «Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», — отметила собеседница агентства.

Омбудсмен добавила, что вторая часть заявила о желании вернуться на Украину, но только после окончания СВО.

Ранее трехкратный призер чемпионатов мира (ЧМ) по боевому самбо украинец Максим Рындовский заявил о желании получить российское гражданство. По словам спортсмена, в России он чувствует себя «своим среди своих».