Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:12, 2 марта 2026Россия

Спасенные украинцы из зоны СВО захотели остаться в России

Москалькова сообщила о желании спасенных из зоны СВО украинцев остаться в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Часть украинцев, которые были эвакуированы российским военными из зоны проведения специальной военной операции (СВО), захотела принять гражданство РФ и остаться в стране. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, из которых 17 уже вернулась на родину. Остальные разделились на две группы. «Первая, которые изъявили желание остаться в России, приняв гражданство Российской Федерации. Это была их воля, они подали обращение», — отметила собеседница агентства.

Омбудсмен добавила, что вторая часть заявила о желании вернуться на Украину, но только после окончания СВО.

Ранее трехкратный призер чемпионатов мира (ЧМ) по боевому самбо украинец Максим Рындовский заявил о желании получить российское гражданство. По словам спортсмена, в России он чувствует себя «своим среди своих».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о смерти всего высшего руководства Ирана

    США оценили атаку на штаб-квартиру КСИР одной фразой

    Италия передаст Киеву SIDAM-25

    Спасенные украинцы из зоны СВО захотели остаться в России

    Рост популярности «магазинов для бедных» в России объяснили

    Дуров назвал обстреливаемый Дубай безопаснее Европы

    Мощный взрыв произошел в Дубае

    Трамп дерзко высказался о переговорах с Ираном

    Трамп назвал возможные сроки операции против Ирана

    Спрогнозирован взлет цен на нефть из-за ударов США по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok