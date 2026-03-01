В Иране оценили военные потери США

КСИР: США потеряли 560 человек в Бахрейне и на других базах

Более 500 американских военных погибли и получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. Так потери США оценили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), передает агентство Fars.

Утверждается, что военная база США в Бахрейне была атакована двумя баллистическими ракетами.

«Другие базы также подвергались постоянным атакам, которые к настоящему моменту привели к гибели и ранениям 560 американских военных», — указано в заявлении.

Ранее центральное командование США заявило о трех жертвах среди американских военных в ходе операции в Иране. По предварительным данным, еще пять военнослужащих получили тяжелые ранения.