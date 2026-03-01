В порту Абу-Даби рядом с круизным лайнером упала ракета

В порту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) рядом с круизным лайнером, принадлежащим немецкому туристическому концерну TUI, упала ракета. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на слова очевидцев.

Круизное судно из-за конфликтной ситуации вокруг Ирана вынужденно остается в расположенном в Абу-Даби глубоководном порту Заед. На борту лайнера находятся около 2,5 тысячи пассажиров и 1000 членов экипажа.

Подробности инцидента неизвестны. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее стало известно, что в порту Абу-Даби после ракетного обстрела произошло возгорание. Предположительно, налету подверглось одно из зданий. Местные жители рассказали, что пожару предшествовали три взрыва.

До этого стало известно, что в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата по аэропорту в Абу-Даби не выжил один человек.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.