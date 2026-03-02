136-килограммовой модели отказали в страховании жизни из-за лишнего веса

Модели Тесс Холлидей из-за веса отказали в страховании жизни

Американская модель, активистка бодипозитива и блогер Тесс Холлидей рассказала о неприятном случае во время общения со страховой компанией. Своими воспоминаниями она поделилась в TikTok.

40-летняя манекенщица заявила, что ей отказали в страховании жизни из-за лишнего веса. Она отметила, что совсем не ожидала такого отношения, поскольку, по ее словам, у нее нет никаких серьезных заболеваний.

«Я думала, что смогу получить страховку жизни как 40-летний, некурящий, непьющий и не имеющий проблемы со здоровьем человек. Я вешу 136 килограммов. И, по-видимому, из-за этого я не имею права на страхование жизни», — объяснила она и назвала людей, которые работают в сфере медицины, жирофобами.

В октябре прошлого года Тесс Холлидей высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе».