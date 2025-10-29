160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

Блогерша Тесс Холлидей: Модели с формами не востребованы из-за тренда на худобу

Американская модель, активистка бодипозитива и блогерша Тесс Холлидей высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе». Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

40-летняя манекенщица, вес которой составляет 160 килограммов, поделилась с фанатами эпизодом из программы «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain). Во время беседы с ведущими шоу Холлидей рассказала, что ее коллеги, модели с пышными формами, стали не востребованы на подиуме и в рекламе. «Я думаю, что в целом наше общество перешло к ситуации, когда худоба становится модной, а бодипозитив и пышные формы больше не популярны среди многих брендов», — объяснила она.

При этом знаменитость отметила, что этот тренд она наблюдает с возросшей среди звезд популярности «Оземпика», который массово ими применяется для похудения. В описании к своему интервью она уточнила, что не обвиняет массовое использование препарата в искоренении бодипозитива в обществе. «Тем не менее я остаюсь при своем мнении: мы заслуживаем уважения, независимо от того, как мы проявляем себя в этом мире», — подчеркнула Холлидей.

