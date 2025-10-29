Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:57, 29 октября 2025Ценности

160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

Блогерша Тесс Холлидей: Модели с формами не востребованы из-за тренда на худобу
Мария Винар

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская модель, активистка бодипозитива и блогерша Тесс Холлидей высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе». Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте.

40-летняя манекенщица, вес которой составляет 160 килограммов, поделилась с фанатами эпизодом из программы «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain). Во время беседы с ведущими шоу Холлидей рассказала, что ее коллеги, модели с пышными формами, стали не востребованы на подиуме и в рекламе. «Я думаю, что в целом наше общество перешло к ситуации, когда худоба становится модной, а бодипозитив и пышные формы больше не популярны среди многих брендов», — объяснила она.

При этом знаменитость отметила, что этот тренд она наблюдает с возросшей среди звезд популярности «Оземпика», который массово ими применяется для похудения. В описании к своему интервью она уточнила, что не обвиняет массовое использование препарата в искоренении бодипозитива в обществе. «Тем не менее я остаюсь при своем мнении: мы заслуживаем уважения, независимо от того, как мы проявляем себя в этом мире», — подчеркнула Холлидей.

Ранее основательница австралийского бренда Chimaera Мари Эфстратиу призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Родственники пропавшей в тайге семьи Усольцевых вызвали интерес у следователей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости