15:27, 27 октября 2025

Основательница модного бренда призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети

Мария Винар

Фото: @chimaera

Основательница австралийского бренда Chimaera Мари Эфстратиу призвала покупателей похудеть и прослыла «жирофобкой» в сети. Соответствующее видео и комментарии появились в ее TikTok-аккаунте.

В размещенном ролике начинающая предпринимательница заявила, что модным маркам необходимо перестать шить и продавать одежду очень больших размеров. «Брендам не нужно продавать 4XL — вам просто нужно выбрать здоровье и похудеть до безопасного размера. Вы будете злиться, но это правда», — подчеркнула она.

Пользователи сети оказались шокированы утверждением бизнесвуман и принялись критиковать ее в комментариях под публикацией. «Ты — миниатюрная куколка, которая просто боится жира», «Вы просто говорите, что толстые люди не заслуживают красивой одежды», «Я скажу вам так: у меня инсулинорезистентность при синдроме поликистозных яичников. Надеюсь, эти слова помогут вам поумнеть», «А как же мы, мужчины? Я большого размера, но это все благодаря занятиям в зале», «У меня нет лишнего веса, я просто накачан», — возмущались юзеры.

В январе прошлого года американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм раскритиковала дизайнеров за отказ шить одежду больших размеров.

