Россия
00:05, 2 марта 2026Россия

2 марта: какой праздник отмечают в России и мире

Екатерина Керсипова
Екатерина Керсипова (редактор)

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

2 марта особое внимание уделяют кошкам. А еще во всем мире отмечают необычный праздник — Международный день спичек. «Лента.ру» рассказывает, какие события связаны со вторым днем весны, кто из знаменитостей родился 2 марта, а также в какие приметы верили наши предки.

Праздники в России

День рождения народных дружин

2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет министров Советского Союза постановили, что народные активисты могут собираться в дружины, чтобы следить за общественным порядком на улицах.

Но родоначальниками этой традиции стали работники Кировского завода в Ленинграде. Там впервые появились компании охранников общественного спокойствия. Своим примером они вдохновили сначала другие заводы города, а потом и весь СССР.

Праздники в мире

Фото: Voller Ernst / John Drysdale / Globallookpress.com

Международный день спички

Сложно представить себе современный мир без спичек. Однако первые самозажигающиеся спички изобрели только в 1805 году — их придумал химик Жан Шансель. Однако они были очень неудобными и дорогими, а из-за серной кислоты в составе еще и опасными.

Первые неядовитые спички изобрели спустя несколько десятилетий — в 1844 году. А всего год спустя братья Карл и Йохан Лундстремы основали в Швеции компанию, которая стала массово выпускать безопасные спички.

Международный день спасения котов

Международный день спасения котов призван напомнить всем людям — даже тем, у кого нет своих питомцев — о важности помощи всем кошкам на свете.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 марта

  • День рождения компакт-диска
  • День считания ворон
  • Всемирный день психического здоровья подростков

Какой церковный праздник 2 марта

Седмица вторая Великого поста

2 марта открывает вторую неделю Великого поста. Она — самая простая и будничная среди всех седмиц. Здесь нет ни особых богослужебных дней, ни доминирующих тем в песнопениях. В это время верующие как бы проводят будни поста, частично отдыхая после напряжения сил на первой седмице.

Приметы на 2 марта

  • Если день выдался теплым, то лето будет жарким.
  • Если выпал снег, то ждать богатого урожая.
  • Туманный день — к прохладной погоде в мае.

Кто родился 2 марта

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Михаил Горбачев (1931 — 2022)

Единственный в истории СССР президент Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края.

В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира за ослабление мирового политического напряжения — в том числе благодаря ему закончилась холодная война, а советские войска вышли из Афганистана.

Вячеслав Зайцев (1938  — 2023)

Легендарный советский и российский кутюрье Вячеслав (Слава) Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове. Первые 10 с небольшим лет своей карьеры он создавал только костюмы для артистов и спортсменов. Но в 1979 году Зайцев решился на разительные перемены — перешел на работу в неизвестное ателье и через три года превратил его в Дом моды Славы Зайцева, который по сей день является одним из ведущих в России.

Кто еще родился 2 марта

