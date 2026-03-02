2 марта особое внимание уделяют кошкам. А еще во всем мире отмечают необычный праздник — Международный день спичек. «Лента.ру» рассказывает, какие события связаны со вторым днем весны, кто из знаменитостей родился 2 марта, а также в какие приметы верили наши предки.
Праздники в России
День рождения народных дружин
2 марта 1959 года ЦК КПСС и Совет министров Советского Союза постановили, что народные активисты могут собираться в дружины, чтобы следить за общественным порядком на улицах.
Но родоначальниками этой традиции стали работники Кировского завода в Ленинграде. Там впервые появились компании охранников общественного спокойствия. Своим примером они вдохновили сначала другие заводы города, а потом и весь СССР.
Праздники в мире
Международный день спички
Сложно представить себе современный мир без спичек. Однако первые самозажигающиеся спички изобрели только в 1805 году — их придумал химик Жан Шансель. Однако они были очень неудобными и дорогими, а из-за серной кислоты в составе еще и опасными.
Первые неядовитые спички изобрели спустя несколько десятилетий — в 1844 году. А всего год спустя братья Карл и Йохан Лундстремы основали в Швеции компанию, которая стала массово выпускать безопасные спички.
Международный день спасения котов
Международный день спасения котов призван напомнить всем людям — даже тем, у кого нет своих питомцев — о важности помощи всем кошкам на свете.
Какие еще праздники отмечают в мире 2 марта
- День рождения компакт-диска
- День считания ворон
- Всемирный день психического здоровья подростков
Какой церковный праздник 2 марта
Седмица вторая Великого поста
2 марта открывает вторую неделю Великого поста. Она — самая простая и будничная среди всех седмиц. Здесь нет ни особых богослужебных дней, ни доминирующих тем в песнопениях. В это время верующие как бы проводят будни поста, частично отдыхая после напряжения сил на первой седмице.
Приметы на 2 марта
- Если день выдался теплым, то лето будет жарким.
- Если выпал снег, то ждать богатого урожая.
- Туманный день — к прохладной погоде в мае.
Кто родился 2 марта
Михаил Горбачев (1931 — 2022)
Единственный в истории СССР президент Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края.
В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию мира за ослабление мирового политического напряжения — в том числе благодаря ему закончилась холодная война, а советские войска вышли из Афганистана.
Вячеслав Зайцев (1938 — 2023)
Легендарный советский и российский кутюрье Вячеслав (Слава) Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове. Первые 10 с небольшим лет своей карьеры он создавал только костюмы для артистов и спортсменов. Но в 1979 году Зайцев решился на разительные перемены — перешел на работу в неизвестное ателье и через три года превратил его в Дом моды Славы Зайцева, который по сей день является одним из ведущих в России.
Кто еще родился 2 марта
- Евгений Баратынский (1800 — 1844 ) — русский поэт
- Константин Ушинский (1823 —1871) — основоположник принципов российской педагогики
- Михаил Пореченков (57 лет) — российский актер
- Дэниел Крэйг (58 лет) — американский актер
- Ребел Уилсон (46 лет) — американская актриса
- Джон Бон Джови (64 года) — американский певец
- Борис Смолкин (78 лет) — российский актер