Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:42, 2 марта 2026Путешествия

Актриса шоу «Уральские Пельмени» застряла на курорте богачей в Азии из-за отмены рейсов

Актриса Илана Юрьева застряла на Сейшелах из-за эскалации на Ближнем Востоке
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: @ilana7788

Актриса российского шоу «Уральские Пельмени» Илана Юрьева застряла с семьей на Сейшелах из-за эскалации на Ближнем Востоке и отмен рейсов. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она записала видео из аэропорта островного государства, на котором она и группа туристов стоят рядом с русскоязычным работником. Он объясняет обеспокоенным россиянам сложившуюся ситуацию. «Etihad Airways не предоставляет ни билеты, ни гостиницу. Просто говорят: "Форс-мажор". Сидите и спите в аэропорту», — написала Юрьева.

Также она отметила, что средняя цена альтернативных рейсов — 500 тысяч рублей. Все отели любимого курорта богачей в Азии переполнены, добавила она.

Ранее стало известно, что десятки россиян застряли на Сейшельских островах из-за отмены рейсов и эскалации на Ближнем Востоке. Так, любимый курорт богачей не могут покинуть более 54 соотечественников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

    Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

    Появились версии о завещании Джабраилова

    Врачи спасли москвича с толкушкой для картофеля в заднем проходе

    В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

    Стали известны новые подробности об отношениях жены бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Блогерша из России вновь затмила иностранцев на американской премии

    Актриса шоу «Уральские Пельмени» застряла на курорте богачей в Азии из-за отмены рейсов

    США отчитались о жертвах среди военных в рамках операции в Иране

    Волочкова назвала Джабраилова хорошим и светлым человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok