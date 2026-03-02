Актриса шоу «Уральские Пельмени» застряла на курорте богачей в Азии из-за отмены рейсов

Актриса Илана Юрьева застряла на Сейшелах из-за эскалации на Ближнем Востоке

Актриса российского шоу «Уральские Пельмени» Илана Юрьева застряла с семьей на Сейшелах из-за эскалации на Ближнем Востоке и отмен рейсов. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Она записала видео из аэропорта островного государства, на котором она и группа туристов стоят рядом с русскоязычным работником. Он объясняет обеспокоенным россиянам сложившуюся ситуацию. «Etihad Airways не предоставляет ни билеты, ни гостиницу. Просто говорят: "Форс-мажор". Сидите и спите в аэропорту», — написала Юрьева.

Также она отметила, что средняя цена альтернативных рейсов — 500 тысяч рублей. Все отели любимого курорта богачей в Азии переполнены, добавила она.

Ранее стало известно, что десятки россиян застряли на Сейшельских островах из-за отмены рейсов и эскалации на Ближнем Востоке. Так, любимый курорт богачей не могут покинуть более 54 соотечественников.

