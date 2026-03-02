Реклама

15:09, 2 марта 2026Путешествия

Десятки россиян застряли на любимом курорте богачей из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке

Более 54 россиян застряли на Сейшелах из-за эскалации на Ближнем Востоке
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Han Xu / XinHua / Globallookpress.com

Десятки россиян застряли на Сейшельских островах из-за отмены рейсов и эскалации на Ближнем Востоке. Об этом информационному агентству «Африканская инициатива» сообщил заведующий консульским отделом посольства России в островном государстве Александр Мамин.

Так, любимый курорт богачей не могут покинуть более 54 соотечественников. Уточняется, что речь идет именно о тех из них, кто ранее приобрел билеты на рейсы с пересадкой в Дохе (Катар), Абу-Даби и Дубае (ОАЭ). Эти вылеты были отменены, новые даты пока не назначены. Туристы сообщают, что в аэропорту им рекомендовали обращаться в контакт-центры авиаперевозчиков, однако сделать это не удается.

Источник из одной из ближневосточных авиакомпаний рассказал, что ситуация официально признана форс-мажорной. Он посоветовал застрявшим на Сейшелах туристам переносить даты вылета через личный кабинет на официальном сайте. Отмечается, что за это не будет взиматься плата.

Посольство России на Сейшелах, в свою очередь, сообщило в Telegram-канале, что в дипведомство обратились 63 гражданина РФ. По информации его представителя, Emirates и Qatar Airways предлагают подбор альтернативных рейсов или полный возврат средств за неиспользованные билеты для тех, кто застрял на Сейшельских островах. Кроме того, соотечественникам напомнили о возможности улететь рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот». Была достигнута договоренность о продлении разрешения для россиян на пребывание в стране сверх установленных сроков. Также было рекомендовано следить за всей основной информацией дипломатического представительства.

Ранее стало известно, что до восьми тысяч россиян застряли в третьих странах из-за закрытия неба на Ближнем Востоке. В основном это пассажиры с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, Flydubai, Gulf Air, Oman Air.

