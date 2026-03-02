Бывший тренер «Динамо» раскрыл размер своей пенсии

Бывший тренер «Динамо» Силкин получает пенсию в размере 40 тысяч рублей

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Силкин раскрыл размер своей пенсии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам 64-летнего специалиста, бело-голубые платят ему 10 тысяч рублей как ветерану команды. Еще 30 тысяч он получает от государства как обычный пенсионер.

«С учетом роста цен прожить на эти деньги было бы очень сложно. Но у меня, слава богу, есть накопления. Материально чувствую себя неплохо», — заявил Силкин. Тренер добавил, что ездит на автомобиле Toyota Land Cruiser, который купил шесть лет назад.

Силкин возглавлял «Динамо» с 2011 по 2012 год. Кроме того, он играл за клуб на позиции защитника с 1983 по 1989 год.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что россиянам нужно становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. Она отметила, что «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».