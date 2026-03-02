Операцию США в Иране назвали угрозой высоким ценам на нефть

Эксперт по энергетике Родионов: Сделка США с Ираном завершит эпоху дорогой нефти

Если по итогам операции Израиля и США в Иране новое руководство страны заключит сделку с США, то 20-летней эпохе высоких цен на нефть придет конец. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.

По его мнению, после завершения конфликта стоимость нефти Brent вернется к уровню 60 долларов за баррель, чтобы в дальнейшем оставаться примерно на этом уровне. Эксперт указал, что цены на углеводороды более 20 лет назад подстегнула война в Ираке, но это время проходит.

Родионов отметил, что возможное соглашение Тегерана и Вашингтона приведет к снятию эмбарго на иранскую нефть, а это быстро увеличит мировое предложение. Если учесть выход ОПЕК+ из добровольных ограничений, что связано со стремлением удержать долю на рынке, то поводов для роста цен не остается.

К настоящему времени иранские официальные лица не подтверждают готовность вести переговоры с США, о которой со ссылкой на источники сообщают СМИ и подтверждает глава Белого дома Дональд Трамп. В частности, секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани заявил, что стране не о чем говорить с Вашингтоном, а президент Масуд Пезешкиан в обращении к народу пообещал уничтожить базы и возможности США в регионе.

Однако основным противником США в Иране был занимавший своей пост с 1989 года ликвидированный верховный руководитель аятолла Али Хаменеи, позиция которого блокировала любые сделки. Эксперты не исключают, что новые власти окажутся более договороспособными, тем более что победу на выборах 2024 года Пезешкиану, выступавшему кандидатом от реформаторов, обеспечила готовность улучшать отношения с Западом.