Девушка пожаловалась на трудности во время орального секса и была раскритикована

Женщина, испытывающая трудности во время орального секса, обратилась за помощью на форум Reddit. Пользовательницы дали ей советы в разделе Sex.

По словам автора поста, во время орального секса у нее возникает рвотный рефлекс, кроме того, ее тошнит, когда партнер эякулирует во время этой практики. «Если я глотаю, у меня пересыхает в горле. Мой партнер никогда не заставлял меня делать это, но я хочу, чтобы он порадовался, если я смогу», — написала девушка и попросила других пользователь портала помочь ей освоить эту технику.

В комментариях многие раскритиковали стремление автора поста ради партнера научиться делать то, от чего ей физически плохо.

Сам факт того, что женщина должна ублажать мужчину, не считаясь со своими чувствами, ставит в тупик. Почему вы пытаетесь заставить себя делать то, от чего вас буквально тошнит? Я обещаю вам, он выживет, если вы не станете этого делать Cosmicrelief0 пользовательница Reddit

Тем не менее некоторые поделились с девушкой секретами, которые помогают им самим избежать тошноты.

Если выдохнуть непосредственно перед тем, как он испытает оргазм, и задержать дыхание, будет намного легче lapsies пользовательница Reddit

Кроме того, в комментариях отметили, что избежать рвотного рефлекса помогут различные тренировки.

Я бы работала над этими проблемами по отдельности. Можно повысить толерантность к глубокому проникновению в горло, выполняя определенные действия, уменьшающие рвотный рефлекс в целом. В интернете есть множество руководств, просто поищите Ludusdoc пользовательница Reddit

