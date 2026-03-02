Реклама

07:00, 2 марта 2026Забота о себе

Девушка пожаловалась на трудности во время орального секса и была раскритикована

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Женщина, испытывающая трудности во время орального секса, обратилась за помощью на форум Reddit. Пользовательницы дали ей советы в разделе Sex.

По словам автора поста, во время орального секса у нее возникает рвотный рефлекс, кроме того, ее тошнит, когда партнер эякулирует во время этой практики. «Если я глотаю, у меня пересыхает в горле. Мой партнер никогда не заставлял меня делать это, но я хочу, чтобы он порадовался, если я смогу», — написала девушка и попросила других пользователь портала помочь ей освоить эту технику.

В комментариях многие раскритиковали стремление автора поста ради партнера научиться делать то, от чего ей физически плохо.

Сам факт того, что женщина должна ублажать мужчину, не считаясь со своими чувствами, ставит в тупик. Почему вы пытаетесь заставить себя делать то, от чего вас буквально тошнит? Я обещаю вам, он выживет, если вы не станете этого делать

Cosmicrelief0пользовательница Reddit

Тем не менее некоторые поделились с девушкой секретами, которые помогают им самим избежать тошноты.

Если выдохнуть непосредственно перед тем, как он испытает оргазм, и задержать дыхание, будет намного легче

lapsiesпользовательница Reddit
Кроме того, в комментариях отметили, что избежать рвотного рефлекса помогут различные тренировки.

Я бы работала над этими проблемами по отдельности. Можно повысить толерантность к глубокому проникновению в горло, выполняя определенные действия, уменьшающие рвотный рефлекс в целом. В интернете есть множество руководств, просто поищите

Ludusdocпользовательница Reddit

Ранее мужчины рассказали, чем просмотр порно оказался им полезен. Так, один из них признался, что благодаря фильмам для взрослых научился доставлять удовольствие партнерше во время орального секса.

