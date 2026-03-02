Дочерей бывшего принца Эндрю отказались пускать на главное светское событие года

Дочерям бывшего принца Эндрю запретили появляться на скачках в Аскоте

Принцессы Беатрис и Евгения, которые формально сохранили свои титулы после скандала с их отцом, бывшим принцем Эндрю, не смогут посетить Королевские скачки в Аскоте в июне этого года. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным источников издания, организаторы главного светского мероприятия Великобритании уведомили сестер, что их присутствие в королевской ложе нежелательно. Принцесс отказались пускать в королевскую ложу из-за разразившегося скандала вокруг связей их отца Эндрю Маунбеттен-Виндзора и матери Сары Фергюсон с осужденным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Решение стало полной неожиданностью для 37-летней Беатрис, которая, по словам инсайдеров, восприняла новость особенно тяжело. Королевская семья, как утверждается, получила рекомендации избегать совместных фотографий с принцессами как минимум до конца года.

После ареста бывшего принца Эндрю по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а также публикации новых материалов о связях его бывшей жены Сары Фергюсон с Эпштейном, их дочери стали реже появляться на публике. Евгения приостановила активность своей благотворительной организации, а замеченная недавно в Лондоне Беатрис старалась не привлекать внимания. Официального подтверждения от организаторов скачек пока не поступало.

Ранее сообщалось, что после ареста Эндрю Маунтбеттен-Виндзора его дочери отказались с ним общаться под предлогом защиты собственных детей. «Они хотят оградить детей от происходящего», — рассказал неназванный источник.