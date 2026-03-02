Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:33, 2 марта 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников спасся от дикой боли с помощью капустного листа

Мясников заявил, что ему помог компресс из капустного листа при приступе подагры
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ramesh Kakkur / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что, когда у него был приступ подагры, его спас от боли компресс из капустного листа. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что впервые столкнулся с подагрой, когда ему было 40 лет. «У меня заболела стопа. Я захотел в туалет, встал и упал, встать больше не могу. Я ползу в сторону туалета, но боль дикая такая, что слезы из глаз», — отметил доктор.

Когда приступы участились, врач решил сделать компресс из капустного листа — об этом методе он узнал из журнала. «Звучит глупо, да? Особенно для доказательной медицины и так далее (...) Что вы думаете? Я лег спать, проснулся, у меня ничего не болит», — заверил Мясников. Он добавил, что после этого случая перестал смеяться над советами прикладывать капустный лист.

Ранее Мясников поиронизировал над гостьей «О самом главном» с длинными ногтями. Он в шутку назвал девушку Фредди Крюгером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Народ исламского мира жаждет мести». В США испугались объявленного Ираном джихада. Приведет ли он к волне террора по всему миру?

    Россияне продолжили отпуск на пляжах атакованного Ираном Дубая и попали на видео

    Израиль ликвидировал главу разведки «Хезболлы»

    Раскрыта сумма самого большого долга за коммуналку в России

    Появились версии о завещании Джабраилова

    Врачи спасли москвича с толкушкой для картофеля в заднем проходе

    В России прекратилось обновление таксопарков из-за отсутствия автомобилей

    Стали известны новые подробности об отношениях жены бывшего принца Эндрю с Эпштейном

    Блогерша из России вновь затмила иностранцев на американской премии

    Актриса шоу «Уральские Пельмени» застряла на курорте богачей в Азии из-за отмены рейсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok