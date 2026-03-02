Доктор Мясников спасся от дикой боли с помощью капустного листа

Мясников заявил, что ему помог компресс из капустного листа при приступе подагры

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», что, когда у него был приступ подагры, его спас от боли компресс из капустного листа. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что впервые столкнулся с подагрой, когда ему было 40 лет. «У меня заболела стопа. Я захотел в туалет, встал и упал, встать больше не могу. Я ползу в сторону туалета, но боль дикая такая, что слезы из глаз», — отметил доктор.

Когда приступы участились, врач решил сделать компресс из капустного листа — об этом методе он узнал из журнала. «Звучит глупо, да? Особенно для доказательной медицины и так далее (...) Что вы думаете? Я лег спать, проснулся, у меня ничего не болит», — заверил Мясников. Он добавил, что после этого случая перестал смеяться над советами прикладывать капустный лист.

