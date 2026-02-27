Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:48, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников пошутил над гостьей программы с длинными ногтями

Врач Мясников пошутил над гостьей программы «О самом главном» с длинными ногтями
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пошутил над зрительницей, которая пришла в студию с длинными ногтями. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В начале рубрики «Вопросы от доктора» Мясников пригласил к себе девушку из зала. «Вас зовут Фредди Крюгер [маньяк-убийца из серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов»]?» — спросил врач у зрительницы после того, как увидел ее длинные ногти. «Почти. Меня зовут Кристина», — ответила она.

После этого гостья программы сообщила, что является домохозяйкой. «Понятно, это заметно, я сразу понял, что домохозяйка», — поиронизировал Мясников.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» пожаловался, что поседел из-за ответов на один популярный вопрос пациентов. По словам врача, его постоянно спрашивают о том, сколько воды нужно выпивать в день, чтобы быть здоровым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Гангстер одним ударом расправился с туристом в Таиланде и попал на видео

    Москвичи пожаловались на зловонную квартиру-свалку с телами животных и тараканами

    В России ответили на имитирующие высадку на Украине учения НАТО

    Раскрыты подробности о договорных матчах в российском футболе

    Сайт Роскомнадзора атаковали

    Медведев вышел в финал турнира в Дубае

    Цены на нефть взлетели до максимума за полгода

    63-летняя Деми Мур вышла в свет с неожиданной стрижкой

    Жители Санкт-Петербурга устроили «крысогон»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok