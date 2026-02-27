Доктор Мясников пошутил над гостьей программы с длинными ногтями

Врач Мясников пошутил над гостьей программы «О самом главном» с длинными ногтями

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пошутил над зрительницей, которая пришла в студию с длинными ногтями. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

В начале рубрики «Вопросы от доктора» Мясников пригласил к себе девушку из зала. «Вас зовут Фредди Крюгер [маньяк-убийца из серии фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов»]?» — спросил врач у зрительницы после того, как увидел ее длинные ногти. «Почти. Меня зовут Кристина», — ответила она.

После этого гостья программы сообщила, что является домохозяйкой. «Понятно, это заметно, я сразу понял, что домохозяйка», — поиронизировал Мясников.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» пожаловался, что поседел из-за ответов на один популярный вопрос пациентов. По словам врача, его постоянно спрашивают о том, сколько воды нужно выпивать в день, чтобы быть здоровым.