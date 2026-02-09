Доктор Мясников пожаловался на седые волосы из-за одного вопроса пациентов

Мясников пожаловался на появление седых волос из-за вопросов о питьевом режиме

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что поседел из-за ответов на один популярный вопрос пациентов. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он уточнил, что его регулярно спрашивали о питьевом режиме.

Одна из рубрик выпуска была посвящена воде. В частности, в ней затрагивался вопрос о том, сколько жидкости нужно выпивать в день, чтобы оставаться здоровым. Мясников признался, что хотел бы пропустить это обсуждение, потому что до этого неоднократно отвечал на вопросы по этой теме.

«Это без толку — именно на эти вопросы отвечать. Видишь седые волосы? Это я отвечал на это. Им вбили в голову: "Два литра воды, два литра воды". Они писаются и пьют», — поиронизировал Мясников, обратившись к приглашенному эксперту, биологу Екатерине Барановой.

Доктор также добавил, что здоровому человеку нужно пить воду, ориентируясь только на жажду.

Ранее Мясников пристыдил гостью программы «О самом главном». Он в шутку возмутился тем, что девушка никогда не пробовала чайный гриб.