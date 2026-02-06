Реклама

20:34, 6 февраля 2026

Доктор Мясников пристыдил гостью программы из-за чайного гриба

Врач Мясников пристыдил гостью «О самом главном», не пробовавшую чайный гриб
Мария Большакова
Фото: thirawatana phaisalratana / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников пристыдил гостью программы «О самом главном» на канале «Россия 1», не пробовавшую чайный гриб. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников задал девушке, работающей учителем начальных классов, вопрос о ферментированных продуктах. Объясняя, что это такое, врач уточнил, любит ли участница программы чайный гриб. Гостья передачи ответила, что никогда его не пробовала.

«Вот чему они могут научить молодежь? Они не знают, что такое чайный гриб. Что от этого поколения ждать?» — в шутку возмутился Мясников.

Ранее доктор предложил женщине с острой болью проигнорировать ее. Он заявил, что неприятные ощущения могут быть вызваны невралгией, и признался, что сам бы он «плюнул и забыл».

До этого Мясников предрек людям, которым прописали статины, но которые их не принимают, высокий риск инсульта. По словам врача, их может парализовать.

