Фото выходящей из спортзала дочери Обамы вызвали споры в сети

Новые фото дочери бывшего президента США Барака Обамы и адвоката Мишели Обамы Саши вызвали споры в сети. Материал приводит Daily Mail.

24-летнюю девушку запечатлели на выходе из элитного спортзала в Западном Голливуде. Она предстала перед камерами в облегающем черном костюме, который состоял из бра-топа и легинсов. Также наследница политика надела вьетнамки и взяла с собой электронную сигарету.

Читатели издания высказлись о кадрах в комментариях. Часть из них раскритиковали внешность девушки: «Не красавица», «Ходит в спортзал и курит сигарету», «Какой у нее любимый тренажер в спортзале? Торговые автоматы?», «Она беременна?», «Тело 40-летнего человека».

При этом другие юзеры поддержали дочь Обамы. «Унаследовала привлекательность от матери», «Красивая девушка. Немногие могут так хорошо выглядеть без макияжа», «Она просто прелесть. Совсем как мать», «У нее шикарная фигура», — заявили они.

Ранее в феврале дочь экс-президента Франции Николя Саркози и супермодели Карлы Бруни Джулия показала фото в откровенном наряде.