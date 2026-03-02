Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

МИД Франции: Париж готов участвовать в защите стран на Ближнем Востоке

Париж готов участвовать в защите дружественных стран на Ближнем Востоке, пострадавших от ударов со стороны Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает ТАСС.

Глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что Франция выражает свою полную поддержку и солидарность Бахрейну, Иордании, Ираку, Катару, Кувейту, ОАЭ, Оману и Саудовской Аравии, ставшими целями иранских ракетных ударов.

«В соответствии с соглашениями, заключенными с ее партнерами, и принципами коллективной самообороны, предусмотренными международным правом, Франция готова участвовать в их защите», — сказал он.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Они также призывали Иран немедленно прекратить безрассудные атаки.