Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:05, 2 марта 2026Мир

Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

МИД Франции: Париж готов участвовать в защите стран на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Париж готов участвовать в защите дружественных стран на Ближнем Востоке, пострадавших от ударов со стороны Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает ТАСС.

Глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что Франция выражает свою полную поддержку и солидарность Бахрейну, Иордании, Ираку, Катару, Кувейту, ОАЭ, Оману и Саудовской Аравии, ставшими целями иранских ракетных ударов.

«В соответствии с соглашениями, заключенными с ее партнерами, и принципами коллективной самообороны, предусмотренными международным правом, Франция готова участвовать в их защите», — сказал он.

Ранее лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Они также призывали Иран немедленно прекратить безрассудные атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой. Что известно о трагедии в московской гостинице?

    Постпред России назвал цель Израиля и США в конфликте с Ираном

    В России высказались об участии в урегулировании конфликта вокруг Ирана

    Мэр столицы постсоветской страны застрял в ОАЭ

    Директор управления попытался отстреляться от следователей, сотрудников ФСБ и МВД

    Российский парикмахер пожаловался на сравнение клиентки с героем «Шрека» после его стрижки

    В Ассоциации футбола Израиля оценили вероятность отстранения клубов и сборной от турниров

    Российский флот столкнулся с украинскими судами в Черном море

    Падение еще одного истребителя США в Кувейте попало на видео

    Гособвинитель запросил срок для политолога Шульман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok