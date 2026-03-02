Хинштейн потребовал уволить председателя горсобрания Курска

Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратится в региональный политсовет партии «Единая Россия» с вопросом приостановки членства председателя горсобрания Владимира Токарева, а также освобождения его от должности. Об этом пишет ТАСС.
Хинштейн на заседании облправительства сказал, что вопрос о приостановке членства Токарева поднимается из-за нанесения ущерба партии. Издание уточняет, что причиной стала история, когда был досрочно завершен контракт с тремя подрядными компаниями на уборку Курска от снега. Компания, учредителем которой является супруга Токарева, также выполняла работы.
Кроме того, на берегу реки Сейм строится конно-спортивный комплекс. Однако документов с решением государства по поводу данных работ нет.
«Такие действия позорят, дискредитируют и государство, и власть, и конкретно партию, которую вы пока еще представляете», - заявляет Хинштейн.
