Fars: Иран атаковал ракетами военную базу США в Кувейте

Иран нанес ракетный удар по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте, а также по американским кораблям в северной части Индийского океана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.

«Ракетные подразделения сухопутных и военно-морских сил армии из различных районов [Ирана] атаковали базу США "Али ас-Салям", находящуюся в Кувейте, а также корабли противника в северной части Индийского океана, запустив 15 крылатых ракет», — отмечается в заявлении иранской армии.

Газета The New York Times (NYT) сообщила, что Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке. Такой вывод сделали авторы материала на основе имеющихся спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений американских военных. Речь идет о штабе Пятого флота США в Манаме в Бахрейне, базам в Ираке и Кувейте, а также порту в Дубае.

Утром 2 марта Исламская Республика начала новую серию ударов по американским базам на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись военные объекты США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.