Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 2 марта 2026Мир

Иран нанес ракетный удар по военной базе США

Fars: Иран атаковал ракетами военную базу США в Кувейте
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Иран нанес ракетный удар по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте, а также по американским кораблям в северной части Индийского океана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Fars.

«Ракетные подразделения сухопутных и военно-морских сил армии из различных районов [Ирана] атаковали базу США "Али ас-Салям", находящуюся в Кувейте, а также корабли противника в северной части Индийского океана, запустив 15 крылатых ракет», — отмечается в заявлении иранской армии.

Газета The New York Times (NYT) сообщила, что Иран нанес удары минимум по шести военным объектам США на Ближнем Востоке. Такой вывод сделали авторы материала на основе имеющихся спутниковых снимков, видеозаписей и заявлений американских военных. Речь идет о штабе Пятого флота США в Манаме в Бахрейне, базам в Ираке и Кувейте, а также порту в Дубае.

Утром 2 марта Исламская Республика начала новую серию ударов по американским базам на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись военные объекты США в Катаре, Кувейте, Бахрейне и ОАЭ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали суицида бывшего сенатора Умара Джабраилова

    МИД Германии сделал заявление об участии в конфликте против Ирана

    Армия России взяла под контроль населенный пункт в ДНР

    Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

    Вернувшемуся из плена россиянину отказали в операции в больнице из-за одной ошибки

    Франция сделала заявление об участии в военных действиях на Ближнем Востоке

    Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

    Часть россиян предупредили о дожде и снегопаде

    Россиянка описала ночевку в Дубае фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно»

    Страдания россиянки из-за неправильного диагноза опасной болезни оценили в 5000 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok