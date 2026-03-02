Иран ударил по военному лагерю США в Кувейте

Al-Jazeera: Иранский беспилотник ударил по военному лагерю США в Кувейте

В нескольких районах Кувейта слышны сирены воздушной тревоги. Беспилотник Ирана ударил по американскому военному лагерю Бьюринг, сообщает телеканал Al-Jazeera.

Речь идет об объекте, расположенном на северо-западе страны. Атака вызвала взрыв и облако густого дыма.

Подробности уточняются.

1 марта сообщалось, что Иран атаковал базу военно-морских сил (ВМС) США в Кувейте четырьмя баллистическими ракетами и 12 дронами.

Между тем, Госдеп США экстренно призвал сограждан отказаться от поездок в страну на фоне совместной военной операции Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана.