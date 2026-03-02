США экстренно призвали граждан отказаться от поездок в Кувейт

Госдеп рекомендовал американцам не ехать в Кувейт из-за угрозы конфликта

Госдеп США на фоне американо-израильской военной операции против Ирана обратился к своим гражданам с просьбой отказаться от поездок в Кувейт из-за угрозы вооруженного конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Американцам посоветовали пересмотреть необходимость поездки в эту страну, поскольку опасность вооруженного конфликта нарастает. Кроме того, Госдеп решил санкционировал выезд из страны госслужащим, работа которых не связана с критически важными функциями, и их семьям.

28 февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Целью оказались объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотных аппаратов, средства противовоздушной обороны. Затем ответные удары от Ирана последовали в адрес Израиля, американских объектов в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атака пришлась и на Объединенные Арабские Эмираты.

