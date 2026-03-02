Кадры ударов США по целям в Иране показали

CENTCOM опубликовало кадры ударов США по целям в Иране

Кадры ударов США по наземным целям в Иране опубликовало Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM). Публикация появилась на странице ведомства в соцсети X.

«Иран продолжает злонамеренно запускать баллистические ракеты, без разбора поражая военные и гражданские объекты по всему региону. Американские войска продолжают охоту, чтобы ликвидировать эту угрозу», — говорится в сообщении CENTCOM.

По словам ведомства, войска США «продолжают охоту» с целью «ликвидировать» угрозу со стороны Тегерана.

Ранее CENTCOM сообщило, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя F-15E Strike Eagle. Там подчеркнули, что все шесть членов экипажа «успешно катапультировались, были эвакуированы и находятся в стабильном состоянии».