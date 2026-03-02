Конфликт на Ближнем Востоке ударил по некоторым авиакомпаниям

NYT: Акции крупных авиакомпаний резко подешевели из-за ситуации в Иране

В понедельник, 2 марта, резко подешевели акции крупных авиакомпаний. Об этом сообщило The New York Times (NYT).

Причиной падения стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке, которая заставила закрывать аэропорты и отменять рейсы. Как следствие, акции American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines упали больше чем на шесть процентов. Ценные бумаги Alaska Air Group потеряли примерно пять процентов. Первые две компании уже приостановили некоторые рейсы, а Delta продлила отмену рейсов в Тель-Авив до 31 марта.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Азии. Акции Singapore Airlines рухнули больше чем на четыре процента. То же самое произошло с японскими ANA Holdings и Japan Airlines, а также с гонконгской Cathay Pacific.

По информации Reuters, фондовые рынки Европы рухнули до двухнедельного минимума из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Так, общеевропейский индекс STOXX 600 потерял полтора процента, упав до самого низкого уровня с середины февраля.