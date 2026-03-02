Кувейт задержал пилота сбитого американского истребителя

SNN: Силы безопасности Кувейта задержали пилота сбитого истребителя ВВС США

Силы безопасности Кувейта задержали пилота сбитого истребителя Военно-воздушных сил (ВВС) США. Кадры опубликовал телеканал SNN.

«Изображения, предположительно, американского пилота истребителя F-15 в небе над Кувейтом», — говорится в сообщении.

Телеканал также опубликовал еще одну видеозапись, на которой пилот лежит в багажнике черного внедорожника. «Историческое унижение! Кувейтцы оказали особый прием американскому пилоту», — подписал кадры SNN.

Ранее иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные источники сообщило, что американский истребитель F-15 был сбит в небе над Кувейтом.