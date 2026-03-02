Реклама

08:26, 2 марта 2026Мир

Иран сбил американский истребитель над Кувейтом

Tasnim: Иран сбил американский истребитель над Кувейтом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иран сбил американский истребитель в небе над Кувейтом. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Сегодня утром местные источники сообщили, что американский истребитель F-15 был сбит в небе над Кувейтом», — указано в сообщении.

Отмечается, что двум пилотам самолета удалось катапультироваться.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении двух истребителей F5 и F4 иранских ВВС, которые готовились к взлету. Отмечается, что удар усложнит деятельность иранской армии и дополнительно ослабит противовоздушную оборону противника.

