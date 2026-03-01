ЦАХАЛ сообщил о поражении двух попытавшихся взлететь самолетов в Иране

ЦАХАЛ сообщил о поражении при попытке взлета двух самолетов F5 и F4 в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении двух истребителей F5 и F4 иранских ВВС, которые готовились к взлету. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что удар усложнит деятельность иранской армии и дополнительно ослабит противовоздушную оборону противника. ЦАХАЛ подчеркнул, что продолжает наносить удары по инфраструктуре, контролируемой руководством Исламской Республики, для ослабления режима и снятия угроз в отношении Израиля.

До этого в том же канале были опубликованы записи ударов по пусковым установкам баллистических ракет, беспилотникам и системам противовоздушной обороны.

Одной из основных целей первого этапа операции Израиля и США стала ликвидация высшего политического и военного руководства Ирана. По итогам ударов лишились жизней верховный руководитель Али Хаменеи, управлявший страной с 1989 года, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.