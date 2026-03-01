ЦАХАЛ показал удары по иранским пусковым установкам и системам ПВО

ЦАХАЛ показал удары по пусковым установкам баллистики и системам ПВО Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале опубликовала кадры ударов по иранским пусковым установкам баллистических ракет, беспилотникам и системам противовоздушной обороны (ПВО) в рамках операции «Рык льва».

В сообщении отмечается, что из строя выведены несколько установок, которые могли быть использованы для нанесения ударов по Израилю, и уничтожены десятки систем ПВО.

Ранее в ЦАХАЛ указали, что, помимо верховного лидера Ирана Али Хаменеи, по итогам первого дня ударов удалось ликвидировать 40 представителей высшего военного руководства страны. Среди них — глава Корпуса стражей исламской революции Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генштаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что ответный удар Исламской Республики оказался болезненным для Израиля и США. Он анонсировал в воскресенье, 1 марта, еще одну атаку такого масштаба, с которым ранее их противник еще не сталкивался.