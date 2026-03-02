Легенда Голливуда пожаловалась на отмену в США из-за поддержки Палестины

Сьюзен Сарандон заявила, что ее отменили в Голливуде из-за поддержки Палестины

Легендарная американская актриса Сьюзен Сарандон заявила, что лишилась ролей в Голливуде из-за открытой поддержки Палестины. Об этом она сообщила журналистам перед церемонией вручения испанской кинопремии «Гойя», пишет Deadline.

По словам 79-летней артистки, в 2023 году агентство UTA разорвало с ней контракт из-за участия в протестах, резких высказываний в поддержку Палестины и призывов прекратить огонь на территории Газы. Сарандон была вынуждена найти новых агентов в Европе и сниматься в независимом кино. Она добавила, что даже работающие с ней режиссеры делали это вопреки рекомендациям отказаться от сотрудничества.

«Мне стало невозможно даже появляться на телевидении. Не знаю, изменилось ли что-нибудь в последнее время, но я не могла сниматься ни в одном крупном проекте, ни в чем, связанном с Голливудом», — призналась актриса.

Сьюзен Сарандон известна по ролям в таких фильмах, как «Мачеха», «Тельма и Луиза», «Ноэль», «Масло Лоренцо», «Маленькие женщины». В 1996 году она получила премию «Оскар» за главную роль в картине «Мертвец идет».

В 2023 году сообщалось, что голливудские знаменитости оставили подписи под письмом к президенту США Джо Байдену с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле. Обратившиеся к главе государства актеры, среди которых были Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Джон Стюарт, Кристен Стюарт, Сьюзен Сарандон, Махершала Али, Риз Ахмед, Рами Юсcеф и Кинта Брансон и еще 46 деятелей кинематографа, напомнили о том, что половина из двух миллионов жителей Газы — дети, а более двух третей — беженцы и их потомки.