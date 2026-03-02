Реклама

Культура
20:43, 2 марта 2026Культура

Лепc отреагировал на скандал вокруг концерта Славы

Григорий Лепс поддержал певицу Славу, якобы вышедшую на сцену в пьяном виде
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Народный артист Григорий Лепс прокомментировал скандал вокруг концерта певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская), якобы вышедшей на сцену в нетрезвом виде. Его слова передает Super.ru в Telegram.

«Я каждый день нормальный, а все считают, что я бухой. Какая разница?» — высказался Лепс.

Исполнитель усомнился в том, что скандал скажется на состоянии Славы, заявившей о желании покончить с собой после позора. «Она очень жизнелюбивая девчонка, у нее стержня на три мужика хватит. Не думаю, что это произойдет», — считает Лепс.

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. Скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.

После неудачного выступления Слава опубликовала в своих соцсетях видео, на котором в слезах рассказала о плохом самочувствии. По словам артистки, концертный директор настоял, чтобы певица выступила, хотя она не могла встать с постели и ничего не соображала из-за таблеток. Отказ от выхода на сцену обернулся бы штрафом в два миллиона, добавила певица.

