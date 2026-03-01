Макрон отреагировал на атаку по военной базе Франции в ОАЭ

BFMTV: Макрон собрал Совет обороны на фоне атаки на военную базу в Абу-Даби

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет обороны страны на фоне атаки беспилотников, совершенной на военную базу в Абу-Даби. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

Заседание под председательством Макрона началось примерно в 19:30 по местному времени. В ходе него лидер республики заявил, что приоритетом Франции является безопасность граждан. «Также важна безопасность и суверенитет наших партнеров в регионе», — сказал президент во вступительной речи.

Помимо прочего, Макрон отметил, что произошедший удар побуждает военное руководство повысить боеготовность и оборонительную поддержку для того, чтобы встать на сторону тех, с кем у Парижа заключены договоры об обороне. По данным телеканала, цель заключается в том, чтобы иметь возможность адаптировать официальную позицию Франции к последним событиям, которые характеризуются как «неоправданные и недопустимые».

Ранее стало известно, что авианосец Франции «Шарль де Голль» поменял свой курс и направился в Восточное Средиземноморье.

Ситуация накалилась на фоне американо-израильской военной операции в Иране, начавшейся 28 февраля.