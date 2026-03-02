Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:04, 2 марта 2026Путешествия

Марафонец занял туалет самолета и целый час бегал по кругу

Марафонец Стро час бегал в туалете летящего из Берлина в Нью-Йорк самолета
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Марафонец на целый час занял кабинку туалета в летящем из Берлина в Нью-Йорк самолете, чтобы бегать по кругу. Об этом сообщило издание The New York Post.

Немецкий атлет Доминик Стро решил совершить пробежку во время 11-часового перелета. Для этого мужчина запреся в тесном помещении, затем непрерывно поднимался на крышку унитаза и спускался на пол. Его забег состоялся на высоте 10 тысяч метров и длился 59 минут 32 секунды. За это время Стро преодолел дистанцию в 5,5 километра.

Позднее своим рекордом мужчина похвастался в социальных сетях. Его ролик собрал более двух миллионов просмотров и 150 комментариев. Пользователи сети писали: «Вот почему так долго приходится ждать туалета», «Я надеюсь это нейросеть», «Теперь официально: все сошли с ума».

Наименование авиакомпании, на чьем борту тренировался легкоатлет, неизвестно.

Ранее авиакомпания Philippine Airlines заставила бортпроводников выгребать отходы из туалетов в раковины самолета. Это произошло на борту Boeing 777-300. Когда самолет находился в небе над Тихим океаном, у него вышли из строя все 11 санузлов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана

    Сыгравший россиянина актер из «Жаркого соперничества» удивил деталью в образе

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В подмосковных Люберцах пожаловались на вонь

    В Иране назвали виновного в ударе по отелю в Эр-Рияде

    Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN

    Медведев допустил достижение победы в СВО без переговоров

    Россия проверит жизнь на Венере

    Дачникам предсказали вредителей

    «Локомотив» пожаловался на судейство в РФС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok