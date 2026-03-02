Марафонец занял туалет самолета и целый час бегал по кругу

Марафонец Стро час бегал в туалете летящего из Берлина в Нью-Йорк самолета

Марафонец на целый час занял кабинку туалета в летящем из Берлина в Нью-Йорк самолете, чтобы бегать по кругу. Об этом сообщило издание The New York Post.

Немецкий атлет Доминик Стро решил совершить пробежку во время 11-часового перелета. Для этого мужчина запреся в тесном помещении, затем непрерывно поднимался на крышку унитаза и спускался на пол. Его забег состоялся на высоте 10 тысяч метров и длился 59 минут 32 секунды. За это время Стро преодолел дистанцию в 5,5 километра.

Позднее своим рекордом мужчина похвастался в социальных сетях. Его ролик собрал более двух миллионов просмотров и 150 комментариев. Пользователи сети писали: «Вот почему так долго приходится ждать туалета», «Я надеюсь это нейросеть», «Теперь официально: все сошли с ума».

Наименование авиакомпании, на чьем борту тренировался легкоатлет, неизвестно.

Ранее авиакомпания Philippine Airlines заставила бортпроводников выгребать отходы из туалетов в раковины самолета. Это произошло на борту Boeing 777-300. Когда самолет находился в небе над Тихим океаном, у него вышли из строя все 11 санузлов.