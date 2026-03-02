Реклама

Россия
19:40, 2 марта 2026Россия

Медведев допустил достижение победы в СВО без переговоров

Медведев заявил, что победа в СВО может быть достигнута без переговоров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Победа России в специальной военной операции (СВО) может быть достигнута без переговоров. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Он не исключил вариант, что Москву склоняют к переговорам для того, чтобы выиграть время на новое перевооружение Киева. Политик напомнил, что подобное уже было с минскими соглашениями.

«Но переговоры совсем не главное. Главное — победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим. И такая победа может быть завоевана без всяких переговоров», — заключил он.

Ранее Медведев прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке и заявил, что триггером для начала третьей мировой войны может стать любое событие.

