18:40, 2 марта 2026Россия

Медведев заявил о триггере для третьей мировой войны

Медведев: Любое событие может стать триггером для третьей мировой войны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Любое событие может стать триггером для третьей мировой войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

Так политик высказался, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке. Он пояснил, что формально третья мировая еще не началась, но, если президент США Дональд Трамп продолжит свой курск по смене политических режимов в других странах, то она начнется.

«Триггером может стать любое событие. Любое», — сказал Медведев. Он также подчеркнул, что США боятся Россию и знают цену ядерному конфликту.

28 февраля США и Израиль начали боевые действия против Ирана. Целями военной операции стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны. В свою очередь Иран стал наносить ответные удары по Израилю и военным базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.

