18:46, 2 марта 2026Россия

Медведев сравнил США со свиньями

Медведев заявил, что США ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

США и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи, не желающие расстаться с корытом. Такое сравнение привел зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

По его словам, действия Вашингтона продиктованы попыткой сохранить глобальное доминирование. «Свиньи не хотят расставаться с корытом», — привел сравнение политик.

Медведев также считает, что атаковав Иран, США обеспечили консолидацию общества, которая нужна для возрождения исламской республики.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что конфликт США и Израиля с Ираном будет идти, пока кто-то не дрогнет первым или до окончания у кого-то ракет. Он также отметил, что присоединение к конфликту Франции и Германии может привести к повторению войны в Ливии.

