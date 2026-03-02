Медведев заявил, что США ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи

США и их союзники ведут себя на Ближнем Востоке как свиньи, не желающие расстаться с корытом. Такое сравнение привел зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.

По его словам, действия Вашингтона продиктованы попыткой сохранить глобальное доминирование. «Свиньи не хотят расставаться с корытом», — привел сравнение политик.

Медведев также считает, что атаковав Иран, США обеспечили консолидацию общества, которая нужна для возрождения исламской республики.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что конфликт США и Израиля с Ираном будет идти, пока кто-то не дрогнет первым или до окончания у кого-то ракет. Он также отметил, что присоединение к конфликту Франции и Германии может привести к повторению войны в Ливии.